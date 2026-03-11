الجامعة العربية والسودان يبحثان تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة

بحث السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية خلال لقائه مع السفير عماد الدين عدوي سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، تطورات الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض صورة الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة .

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز التنسيق والتشاور العربي المشترك تجاه القضايا المصيرية للأمة، ويسهم في تعزيز التعاون بين مندوبية جمهورية السودان وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.