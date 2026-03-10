تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، في ختام جولته الميدانية، كورنيش قناة الاتصال بحي الضواحى، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الحالة العامة للمناطق الحيوية بالمحافظة، ورافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

محافظ بورسعيد يتفقد كورنيش قناة الاتصال بالضواحي ويوجه برفع كفاءة مستوى النظافة والخدمات بالمنطقة

وخلال الجولة، تابع المحافظ مستوى النظافة العامة بالمنطقة، واطلع على الحالة العامة للكورنيش باعتباره من المناطق الحيوية ومتنفسا حضاريا.

ووجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة مستوى النظافة بكورنيش قناة الاتصال وتكثيف أعمال النظافة الدورية ورفع أي مخلفات أولاً بأول، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لكافة المرافق والخدمات بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من الجهات المختصة، والعمل على الحفاظ على الشكل الحضاري للكورنيش، بما يحقق بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.