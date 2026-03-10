قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الرعاية الصحية: نُثمّن الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص في دعم مبادرات الصحة العامة

مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية بمحافظة بورسعيد.
مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية بمحافظة بورسعيد.
محمد الغزاوى

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية بمحافظة بورسعيد،  بالتعاون مع شركة ميرك للأدوية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرعاية الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض، وبما يتماشى مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 35 وحدة ومركز لطب الأسرة تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث نجحت الفرق الطبية حتى الآن في فحص 2000 سيدة، مع استمرار تقديم خدمات المبادرة طوال شهر رمضان المبارك، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات.

«حياة متوازنة» 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 35 عامًا، من خلال تنفيذ 10 آلاف استبيان لقياس عوامل ومؤشرات الخطورة المرتبطة بقصور الغدة الدرقية، بما يسهم في توجيه الفحوصات الطبية بدقة وكفاءة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن توسيع نطاق المبادرة لتشمل محافظة السويس خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بقصور الغدة الدرقية، مع إتاحة إجراء تحليل TSH مجانًا للسيدات اللاتي تُظهر نتائج الاستبيانات وجود مؤشرات محتملة للإصابة، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق أحدث البروتوكولات المعتمدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن التوسع في المبادرات التوعوية والفحوصات الدورية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الهيئة، لترسيخ مفهوم الحماية الصحية الشاملة، وضمان الاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وثمّن رئيس الهيئة التعاون مع شركة ميرك للأدوية في إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة»، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص في دعم مبادرات الصحة العامة وتعزيز جهود الرعاية الوقائية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

