تفقد اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد انتظام العمل بالميناء البري الجديد (مجمع المواقف) بحي الضواحي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة

وخلال الجولة، شدد السكرتير العام على عدم التلاعب في الأسعار أو تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة التي أقرتها المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة

سكرتير عام بورسعيد يتابع انتظام العمل بالميناء البري الجديد بعد تحريك أسعار المحروقات

كما تابع السكرتير العام انتظام حركة السيارات داخل الميناء البري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة المقررة

رافق السكرتير العام خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، واللواء إبراهيم عبد السميع مدير الميناء البري (مجمع المواقف)

كما تأتي هذه الجولة في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المواقف وخطوط السير بالمحافظة، للتأكد من انتظام حركة النقل وعدم استغلال المواطنين عقب تحريك أسعار الوقود، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتقديم أفضل خدمة للمواطنين