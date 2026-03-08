خلمحافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية داخل مركز السلام لجراحة العيون بنطاق حي الشرق، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبحث سبل دعم المنظومة الصحية بالمحافظة

حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق

الارتقاء بالخدمات الطبية

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام المركز الطبية المختلفة واطلع على الإمكانات الطبية والتجهيزات المتوفرة، كما استمع إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يقدمها المركز في مجال جراحات العيون والتخصصات المرتبطة بها

وناقش محافظ بورسعيد آليات الإرتقاء بالمركز و الخدمات المقدمة به مع مناقشة آليات انضمام المركز إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل محافظة بورسعيد، ورفع كفاءة الرعاية الطبية وتوفير خدمات متخصصة بجودة عالية

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن ضم المزيد من المراكز الطبية المتخصصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية

كما شدد محافظ بورسعيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة