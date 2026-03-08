قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 600 هدف و200 عنصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي
الجيش الإسرائيلي: استهداف منصات إطلاق صواريخ حزب الله في لبنان
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلمحافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية

محافظ بورسعيد يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية
محافظ بورسعيد يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية داخل مركز السلام لجراحة العيون بنطاق حي الشرق، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبحث سبل دعم المنظومة الصحية بالمحافظة

 حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق

 الارتقاء بالخدمات الطبية 

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام المركز الطبية المختلفة واطلع على الإمكانات الطبية والتجهيزات المتوفرة، كما استمع إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يقدمها المركز في مجال جراحات العيون والتخصصات المرتبطة بها

وناقش محافظ بورسعيد آليات الإرتقاء بالمركز و الخدمات المقدمة به مع مناقشة آليات  انضمام المركز إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل محافظة بورسعيد، ورفع كفاءة الرعاية الطبية وتوفير خدمات متخصصة بجودة عالية

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن ضم المزيد من المراكز الطبية المتخصصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية

كما شدد محافظ بورسعيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المنظومة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الفضة

الدولار يرفع أسعار الفضة محليًا رغم خسائرها عالميًا

الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

الفيومي: طرح 20% من مصر لتأمينات الحياة خطوة مهمة لتنشيط البورصة وجذب المستثمرين

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات "ظلال" والبنية الأساسية وأعمال التطوير بمدينة الشيخ زايد

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد