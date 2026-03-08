قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
محافظات

بمعدل 95%.. محافظ بورسعيد يتابع تطوير شارع عمر بن عبد العزيز في بورفؤاد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

واصل اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولاته الميدانية الموسعة، اليوم الأحد بمختلف احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد 

و تابع محافظ بورسعيد سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع عمر بن عبد العزيز خلف الجامعة بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية

الانتهاء من أكثر من 95%  من أعمال تطوير الشارع  

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، إلى جانب ممثلي جهاز  تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد و عدد من القيادات التنفيذية

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول معدلات التنفيذ والأعمال الجارية بالشارع، والتي تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق وإعادة الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية و و تحسين البنية التحتية وزيادة معدلات الإضاءة و نسبة المسطحات الخضراء والتجميل  وإقامة شبكات تصريف الأمطار  بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تنفذ الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد بالتنسيق مع مدينة بورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى تنفيذ أكثر من 95 % من تطوير الشارع حيث شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لسرعة الانتهاء من مشروع التطوير في أقرب وقت ممكن، بما يحقق السيولة المرورية ويعكس الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية تأتي في إطار خطة متكاملة للنهوض بمستوى البنية التحتية داخل المحافظة، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات حضارية تتناسب مع مكانة مدينة  بورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد