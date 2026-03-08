بمعدل 95%.. محافظ بورسعيد يتابع تطوير شارع عمر بن عبد العزيز في بورفؤاد

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولاته الميدانية الموسعة، اليوم الأحد بمختلف احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد

و تابع محافظ بورسعيد سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع عمر بن عبد العزيز خلف الجامعة بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية

الانتهاء من أكثر من 95% من أعمال تطوير الشارع

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، إلى جانب ممثلي جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد و عدد من القيادات التنفيذية

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول معدلات التنفيذ والأعمال الجارية بالشارع، والتي تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق وإعادة الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية و و تحسين البنية التحتية وزيادة معدلات الإضاءة و نسبة المسطحات الخضراء والتجميل وإقامة شبكات تصريف الأمطار بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تنفذ الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد بالتنسيق مع مدينة بورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى تنفيذ أكثر من 95 % من تطوير الشارع حيث شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لسرعة الانتهاء من مشروع التطوير في أقرب وقت ممكن، بما يحقق السيولة المرورية ويعكس الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية تأتي في إطار خطة متكاملة للنهوض بمستوى البنية التحتية داخل المحافظة، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات حضارية تتناسب مع مكانة مدينة بورسعيد