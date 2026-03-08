وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة نبيل الوقاد الابتدائية

تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة نبيل الوقاد الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ضمن الجولات الميدانية المستمرة بمدارس المحافظة.

وكيل الوزارة يتفقد مدرسة نبيل الوقاد الابتدائية

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد عددا من الفصول بالمدرسة، التي تضم 518 طالبًا وطالبة موزعين على 14 فصلًا دراسيًا، حيث اطمأن لانتظام الدراسة والتزام المعلمين، بما يعكس مستوى الانضباط داخل المجتمع المدرسي.

كما تابع "بدوي" مدى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والتزام جميع عناصر العملية التعليمية بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية منظمة وآمنة للطلاب، ويعزز التحصيل الدراسي.