رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
محافظات

محافظ بورسعيد يبحث حلول مشكلات الصرف الصحي بمنطقة قشلاق السواحل

محافظ بورسعيد يبحث حلول ومقترحات معالجة مشكلات الصرف الصحي بمنطقة قشلاق السواحل
محافظ بورسعيد يبحث حلول ومقترحات معالجة مشكلات الصرف الصحي بمنطقة قشلاق السواحل
محمد الغزاوى

أجرى اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة ميدانية موسعة بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ، لبحث مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة والوقوف على أسبابها، واستعراض الحلول والمقترحات اللازمة لمعالجتها بصورة عاجلة، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، و الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، والمهندسة أسماء نصر رئيس جهاز بورسعيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المختصة

محافظ بورسعيد يبحث حلول ومقترحات معالجة مشكلات الصرف الصحي بمنطقة قشلاق السواحل 

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة المشكلة وأسبابها الفنية، كما ناقش مع الجهات المعنية عددًا من المقترحات والحلول الفنية التي تضمن القضاء على المشكلة بشكل جذري، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

ووجه محافظ بورسعيد السكرتير العام للمحافظة بسرعة مخاطبة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة آليات تنفيذ الحلول المقترحة، والعمل على وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، بما يضمن الانتهاء من معالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن

وأكد المحافظ أن ملف الصرف الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشبكات ورفع كفاءتها، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الصرف الصحي

