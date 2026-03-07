بورسعيد.. انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ٢٨ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها واسترداد الأراضي المتعدى عليها، والتصدي لكافة أشكال التعديات بكل حسم

وفي هذا السياق، شهدت منطقة شباب الخريجين بحي الجنوب تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات (المزارع السمكية)، حيث تم إزالة تعديات على مساحة ٨٠ فدانًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٨، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية المعنية

محافظ بورسعيد: انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ٢٨ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والتعامل الفوري مع أي مخالفة، مشددًا على أن لا تهاون في استرداد اراضي الدولة أو السماح بالتعدي عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع المرور الدوري على الأراضي المستردة والتأكيد على سرعة استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وتحقيق المستهدف من الموجة ٢٨ في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها.

جاءت الحملة بالتنسيق بين حي الجنوب بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، وبمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية، في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.