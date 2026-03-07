قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مسجد "نور الحياة" المقام على مساحة 400 متر مربع بشارع الأمين وحطين بحي المناخ، وذلك تمهيدًا لافتتاحه بنهاية شهر رمضان المبارك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تُنفذ بمشاركة مجتمعية لخدمة أهالي المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذة شيماء حسني رئيس جمعية حياة للخدمات والتنمية، وعدد من الجهات المختصة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المسجد، واستمع لشرح حول مكونات المسجد وأعمال التجهيز الجارية به، مشيدًا بجهود المشاركة المجتمعية في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تسهم في دعم منظومة الخدمات الدينية والاجتماعية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور المجتمع المدني في المساهمة بتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يعزز من جهود التنمية ويحقق التكامل في تقديم الخدمات للأهالي.

كما تم المرور على المبنى المقرر إنشاؤه لصالح دار ضيافة ورعاية المسنات غير القادرات على خدمة أنفسهن، حيث تابع المقترحات الخاصة بإقامة الدار وآليات تنفيذها، موجها بدراسة آليات التنفيذ و مؤكدا أهمية توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لكبار السن وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشاد المحافظ بجهود جمعية حياة للخدمات والتنمية في تنفيذ هذه المبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم مثل هذه المبادرات التي تعكس روح التكافل والتعاون داخل المجتمع.