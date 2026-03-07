قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"

قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان المبارك .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"
قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان المبارك .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد  مسجد "نور الحياة" المقام على مساحة 400 متر مربع بشارع الأمين وحطين بحي المناخ، وذلك تمهيدًا لافتتاحه بنهاية شهر رمضان المبارك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تُنفذ بمشاركة مجتمعية لخدمة أهالي المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و  الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذة شيماء حسني رئيس جمعية حياة للخدمات والتنمية، وعدد من الجهات المختصة

قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان المبارك .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"

 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المسجد، واستمع لشرح حول مكونات المسجد وأعمال التجهيز الجارية به، مشيدًا بجهود المشاركة المجتمعية في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تسهم في دعم منظومة الخدمات الدينية والاجتماعية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور المجتمع المدني في المساهمة بتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يعزز من جهود التنمية ويحقق التكامل في تقديم الخدمات للأهالي.

كما تم المرور على المبنى المقرر إنشاؤه لصالح دار ضيافة ورعاية المسنات غير القادرات على خدمة أنفسهن، حيث تابع المقترحات الخاصة بإقامة الدار وآليات تنفيذها، موجها  بدراسة آليات التنفيذ و مؤكدا أهمية توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لكبار السن وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشاد المحافظ بجهود جمعية حياة للخدمات والتنمية في تنفيذ هذه المبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم مثل هذه المبادرات التي تعكس روح التكافل والتعاون داخل المجتمع.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

ندوات توعوية مكثفة

ندوات توعوية مكثفة لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين في الأقصر

حملات تفتيش

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في حملاتها التفتيشية على محلات الجزارة

صورة أرشيفية لإفطار العام الماضي

غدًا.. دير سانت كاترين ينظم إفطار الوحدة الوطنية لأهالي المدينة

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد