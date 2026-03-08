بعد اعترافها.. محامى المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد : أقوال تغير مسار القضية

كشف احمد حساب محامي المدعوةدعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد فاطمة خليل بمنزل أسرة خطيبها اعتزامه تقديم طلب إلى جهات التحقيق لإضافة المتهمة اقوال جديدة قد تغير مسار القضية

وأكد حساب فى اتصال هاتفي بصدى البلد انه سيتبع الإجراءات القانونية لتقديم الطلب اعتبار من صباح باكر فى بورسعيد املا قبول طلبه حتى لا يضطر التوجه لتقديمه بمكتب معالي المستشار المحامى العام الأول وفق التدرج القانوني

وأوضح محامى المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد ان تقديم الطلب جاء بعد تحقيق زيارة بالمتهمة فى محبسها رفقة أهليتها و التى افردت امام الجميع بتفاصيل جديدة تستلزم اعلام جهات التحقيق عليها بشكل عاجل

ولفت المحامى أحمد حساب باصداره بيان رسمي بخصوص الواقعة وما اقرته موكلته من أقوال جديدة

طلب إضافة أقوال جديدة من المتهمة بقتل عروس بورسعيد

وجاء نص بيان محامى المتهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾

صدق الله العظيم

بدايةً نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفاة إلى رحمة مولاها الانسه فاطمه - داعين الله سبحانه وتعالى ان يلهم أهلها و ذويها الصبر السلوان

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأننا كلفنا بالدفاع عن ( المتهمة ) في تلك الواقعة بعدما عرضت علي النيابة العامه وقامت بالاعتراف تفصيليا لأسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.



وأننا التقينا بالمتهمة في محبسها وذلك في وجود أهلها أثناء وقت الزيارة الرسمية للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث والظروف المصاحبة له وما آلت إليه الأمور وذلك لرغبتنا في معرفة حقيقة الأمر حتى يتثنى لنا أن نقبل الدفاع عنها أو نعتذر عن قبول الملف جملة وتفصيلاً.

وتفاجئنا بأقوال المتهمة وشرحها لبعض الأمور المتعلقة بالقضية والتي يصعب علينا الحديث عنها في وسائل التواصل الإجتماعي وكذلك منصات الإعلام المختلفة احتراماً لكافة الأطراف المعنية.



واذ أننا نهيب بحضراتكم أن يتحمل كلنا منا مسؤولية حديثه وأن يعتني بتصريحاته التي ربما لا تكون صحيحة و واضحة واننا خلال فترة قصيرة سنعرض عليكم الامر كله بما يحمله من خفايا في حدود المسموح لنا بعد ان ننتهي من كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة

ونحيط علم حضراتكم أنا كل ما يثار علي صفحات ووسائل الإعلام علي لسان دفاع المتهمة ماهو إلا اجتهاد من القائم على نشره وإننا حتي ساعته وتاريخه لم ندلي باي تصريحات ولن ندلي حتى نتيقن من حقيقة الامر وكافة التفاصيل المتعلقة به

ولكم منا جزيل الشكر

أحمد حساب

بورسعيد في ٧ مارس ٢٠٢٦