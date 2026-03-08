هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد

وجّه علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني، تهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، مؤكدًا أن طهران لن تتراجع عن الرد على ما وصفه باستهداف قادتها، مشيرًا إلى أن الانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال هدفًا قائمًا.

وقال “لاريجاني” إن إيران لن تسمح لترامب بالإفلات من العقاب، مُحذرًا من أنه "سيدفع ثمنا شخصيا باهظا" لما اعتبره استهدافا للشعب والقيادة الإيرانية، في إشارة فهمها مراقبون على أنها تهديد مباشر بالرد بالمثل.

وفي الوقت نفسه، حذر المسؤول الإيراني الدول المجاورة من السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات ضد إيران، مؤكدا أن أي دولة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية أو تسمح بأنشطة معادية لطهران ستتحمل مسؤولية ذلك بشكل مباشر.

وأشار لاريجاني إلى أن بلاده قد تضطر لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران، لافتا بشكل خاص إلى أذربيجان، رغم تأكيده عدم وجود صراع مباشر حاليًا بين البلدين.

كما تطرق إلى التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، قائلاً إن المضيق أصبح "مغلقا عمليا" أمام حركة السفن، رغم أن إيران لم تعلن رسميًا إغلاقه، في إشارة قد تعكس وجود تهديدات أو إجراءات تجعل الملاحة فيه محفوفة بالمخاطر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة وتأثيرها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.