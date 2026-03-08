قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس والغرامة لمُزوّري بطاقات الإعاقة في مشروع قانون جديد | تفاصيل
هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي
هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد
قبل الإخلاء الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن الفترة الانتقالية لـ الإيجار القديم
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يُشارك في الغارات الجوية على إيران
حادث مروّع.. إصابة 11 عاملًا في تصادم جرار طوب بميكروباص على طريق «منوف – السادات»|صور
رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي
الإسماعيلي: سنقترض مبلغا ماليا من وزارة الرياضة لفك القيد
الأردن يعترض عشرات الصواريخ والمسيّرات ويؤكد جاهزية جيشه
الطقس في عيد الفطر 2026.. أجواء شتوية أم موجة حارة؟
فخر الدلتا الحلقة 18| أحمد رمزي يمازح تارا عبود: مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك
تطور مفاجئ بشأن اصطدام "كويكب المدينة" بالقمر.. ماذا حدث؟
هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد

علي لاريجاني
علي لاريجاني
فرناس حفظي

وجّه علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني، تهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، مؤكدًا أن طهران لن تتراجع عن الرد على ما وصفه باستهداف قادتها، مشيرًا إلى أن الانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال هدفًا قائمًا.

وقال “لاريجاني” إن إيران لن تسمح لترامب بالإفلات من العقاب، مُحذرًا من أنه "سيدفع ثمنا شخصيا باهظا" لما اعتبره استهدافا للشعب والقيادة الإيرانية، في إشارة فهمها مراقبون على أنها تهديد مباشر بالرد بالمثل.

وفي الوقت نفسه، حذر المسؤول الإيراني الدول المجاورة من السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات ضد إيران، مؤكدا أن أي دولة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية أو تسمح بأنشطة معادية لطهران ستتحمل مسؤولية ذلك بشكل مباشر.

وأشار لاريجاني إلى أن بلاده قد تضطر لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران، لافتا بشكل خاص إلى أذربيجان، رغم تأكيده عدم وجود صراع مباشر حاليًا بين البلدين.

كما تطرق إلى التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، قائلاً إن المضيق أصبح "مغلقا عمليا" أمام حركة السفن، رغم أن إيران لم تعلن رسميًا إغلاقه، في إشارة قد تعكس وجود تهديدات أو إجراءات تجعل الملاحة فيه محفوفة بالمخاطر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة وتأثيرها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

