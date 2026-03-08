أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في الإفطار الجماعي الذي نظمته محافظة الإسكندرية داخل حديقة أنطونيادس، بحضور نحو 7 آلاف فرد من العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية وأطياف المجتمع السكندري المختلفة.

وشهد حفل الإفطار حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين للإسكندرية تقديرًا لدورهم وما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية، وهم المستشار ماهر بيبرس، واللواء أ/ح طارق مهدي، والمهندس محمد عبد الظاهر، واللواء دكتور رضا فرحات، والفريق أحمد خالد حسن سعيد.

كما حضر الإفطار قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة، أبرزهم الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد صلاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية السابق، إضافة إلى القيادات الأمنية بالمحافظة، وقناصل الدول العربية والأجنبية على أرض الإسكندرية، ورؤساء الجامعات.

وشملت المائدة الرمضانية ممثلي الكنيسة والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب أسر الشهداء وذوي الهمم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في مشهد يعكس روح الوحدة والتكاتف بين جميع فئات المجتمع السكندري.

وأكد المحافظ خلال الإفطار تقديره الكبير للعاملين بالمديريات الخدمية والمرافق العامة وعمال شركات المرافق المختلفة، مشددًا على دورهم الحيوي في خدمة المواطنين ودعم منظومة العمل بالمحافظة.

واختتم المهندس أيمن عطية الفعالية بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن تظل روح التعاون والتكاتف سمة مميزة لأبناء الإسكندرية.