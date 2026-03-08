قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد

إفطار محافظة الإسكندرية
إفطار محافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في الإفطار الجماعي الذي نظمته محافظة الإسكندرية داخل حديقة أنطونيادس، بحضور نحو 7 آلاف فرد من العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية وأطياف المجتمع السكندري المختلفة.

وشهد حفل الإفطار حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين للإسكندرية تقديرًا لدورهم وما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية، وهم المستشار ماهر بيبرس، واللواء أ/ح طارق مهدي، والمهندس محمد عبد الظاهر، واللواء دكتور رضا فرحات، والفريق أحمد خالد حسن سعيد.

كما حضر الإفطار قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة، أبرزهم الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد صلاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية السابق، إضافة إلى القيادات الأمنية بالمحافظة، وقناصل الدول العربية والأجنبية على أرض الإسكندرية، ورؤساء الجامعات.

وشملت المائدة الرمضانية ممثلي الكنيسة والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب أسر الشهداء وذوي الهمم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في مشهد يعكس روح الوحدة والتكاتف بين جميع فئات المجتمع السكندري.

وأكد المحافظ خلال الإفطار تقديره الكبير للعاملين بالمديريات الخدمية والمرافق العامة وعمال شركات المرافق المختلفة، مشددًا على دورهم الحيوي في خدمة المواطنين ودعم منظومة العمل بالمحافظة.

واختتم المهندس أيمن عطية الفعالية بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن تظل روح التعاون والتكاتف سمة مميزة لأبناء الإسكندرية.

الإسكندرية الإفطار الجماعي أنطونيادس أيمن عطية المجتمع السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

محطة فاصلة في الإسلام .. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى غزوة بدر الكبرى

الشيخ عويضة عثمان

كيف نتعلم الحوار والأدب في بيوتنا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يقدم التوأمين الحسن والحسين لإمامة المصلين في التراويح

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد