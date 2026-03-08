تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار

أفادت وسائل الإعلام بتعرض المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت لاستهداف أسفر عن أضرار مادية واضحة.

وذكر الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية ما زالت تتعامل مع موجة من المسيرات المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، مشيرًا إلى أن بعض المنشآت المدنية تعرضت لأضرار مادية نتيجة سقوط شظايا وحطام جراء عملية الاعتراض.

وأضاف الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي والطائرات ما زالت تتعامل مع الأهداف الجوية المعادية لحماية أجواء البلاد.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتي أن مسيرة أصابت خزان وقود في مطار الكويت دون وقوع أضرار بشرية.