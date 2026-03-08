قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يشهدان ختام مسابقة أصوات من السماء وتوزيع 8000 كرتونة غذائية.. صور

وزير الأوقاف بلجنة تحكيم المسابقة
وزير الأوقاف بلجنة تحكيم المسابقة
ايمن رياض

أدى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاتي العشاء والتراويح بقرية العباسية، بمشاركة الآلاف من أبناء مدينة مغاغة، وذلك في أجواء روحانية مميزة.

وعقب أداء الصلاة، تفقد المحافظ ووزير الأوقاف 8000 كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة أبو حته للأعمال الخيرية ضمن مبادرة “الخير”، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم العمل الخيري والإنساني، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

كما شهد المحافظ ووزير الأوقاف الحلقة الختامية لمسابقة “أصوات من السماء” لاكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم وتضم الشيخ طه النعماني، والشيخ إبراهيم صالحين، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمي مدير إدارة الدعوة بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف أهمية هذه المسابقات في اكتشاف ورعاية الموهوبين من قراء القرآن الكريم، والعمل على إعداد جيل جديد من القراء يستكمل مسيرة المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في هذا المجال.

وكان المحافظ ووزير الأوقاف قد شاركا في مأدبة إفطار جماعي جمعت الآلاف من أبناء مركز مغاغة، بحضور النائب محسن حتة عضو مجلس النواب، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء سادتها معاني الود والانتماء وروح المحبة بين أبناء المحافظة.

المنيا محافظ وزير الأوقاف مسابقة

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

