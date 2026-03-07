قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يفتتحان مسجد الشيخ محمد دوداي بقرية طنبدي .. شاهد

وزير الاوقاف ومحافظ المنيا خلال الافتتاح
وزير الاوقاف ومحافظ المنيا خلال الافتتاح
ايمن رياض

قدم صدى البلد بثا مباشرا لافتتاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مسجد الشيخ محمد دوداي بقرية طنبدي التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قرى المواطنة وتعزيز قيم التعايش والتلاحم المجتمعي، إلى جانب خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المسجد يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير دور العبادة وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، بما يعزز قيم الوسطية والانتماء، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقرى المبادرات المجتمعية التي تدعم مفهوم المواطنة وترسخ روح الوحدة الوطنية.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لإعمار بيوت الله على مستوى الجمهورية، سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إحلال وتجديد المساجد القائمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق رسالة المسجد الدعوية والمجتمعية.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن مسجد الشيخ محمد دوداي تم إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وهو مقام على مساحة 450 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مصلى للرجال، بينما يضم الدور الثاني مصلى للسيدات، وتبلغ مساحة صحن المسجد نحو 275 مترًا مربعًا.
شهد الافتتاح النائب محسن حته عضو مجلس النواب و الدكتور رجب قياتى رئيس مركز و مدينة مغاغة وعدد من القيادات الدينية و التنفيذية .

شاهد لينك البث المباشر

https://www.facebook.com/share/v/16zu7p772f/?mibextid=oFDknk
 

المنيا محافظ المنيا وزير الاوقاف افتتاح

