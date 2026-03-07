القوباء والتهابات الفم واليدين | طرق العلاج .. ومحاذير من هذه المستحضرات

يرغب الكثير من الاشخاص في التخلص من القوباء المنطقية والتى تسبب بقع حمراء والتهابات جلدية في الفم واليدين…



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق علاج القوباء

تجنب استخدام الكريمات الستيرويدية

لا تستخدم أي ستيرويد يُصرف بدون وصفة طبية، مثل الهيدروكورتيزون، لعلاج القوباء الحلقية فرغم أنه قد يُحسّن الحالة ظاهريًا على المدى القصير، إلا أنه من المرجح أن يُفاقم العدوى كما أنه قد يُغيّر شكل الطفح الجلدي، مما قد يُصعّب تشخيص الحالة.

تجنب استخدام المنظفات القاسية واغسل موضع العدوى برفق بالماء الدافئ والصابون اللطيف.

لا تحكّ

قد يكون الأمر مغرياً، لكن الاستسلام لرغبة حكّ القوباء الحلقية قد ينشر الفطريات، أو حتى يُسبب عدوى بكتيرية ثانوية وإذا كانت الحكة لا تُطاق، فاستشر طبيباً.



تجنب العلاجات المنزلية

على عكس ما قد تراه على الإنترنت، فإن العلاجات المنزلية مثل الثوم وزيت شجرة الشاي والصبار لن تعالج القوباء الحلقية بل إن العديد من هذه العلاجات المنزلية (مثل خل التفاح) قد تزيد من تضرر بشرتك.

ارتدِ ملابس فضفاضة

فالحفاظ على نظافة وجفاف المنطقة المصابة بالسعفة أمرٌ ضروري للشفاء.

الملابس الضيقة قد تحبس الرطوبة، وتحدّ من تدفق الهواء، وتزيد من الحكة في موضع العدوى.

اختر أحذية مناسبة للقدمين المصابتين بالسعفة و إذا كنت تعاني من السعفة في قدميك، ارتدِ أحذية مفتوحة من الأمام حتى يزول الالتهاب.