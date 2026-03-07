محافظ المنيا: إزالة فورية لأي تعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خاصة أيام العيد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، على أن تستمر الحملات حتى 27 مارس الجاري، بما في ذلك أيام عيد الفطر المبارك، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ ، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للتصدي لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.

استرداد حق الدولة

وشدد المحافظ، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون في استرداد حق الدولة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، مؤكدًا أن خطة العمل تعتمد على الرصد الدقيق للمتغيرات المكانية غير القانونية عبر صور الأقمار الصناعية، والتعامل الفوري معها لمنع تحولها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.

وأكد اللواء عماد كدواني، أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها.

يُذكر أن المرحلة الثانية من الموجة 28، والتي انطلقت في 7 فبراير واستمرت حتى 27 فبراير 2026، أسفرت عن إزالة 1103 حالات تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.