الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
محافظات

تحرير 181 مخالفة خلال حملات رقابية وضبط 700 كيلو سلع تموينية مدعمة بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 181 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 137 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 41 محضرًا شملت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

وفي قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع، تم تحرير 3 محاضر تضمنت تجميع سلع تموينية مدعمة، حيث تم ضبط ومصادرة 424 كجم مكرونة تموينية قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب مخالفة تبديد والتصرف في 300 كجم سكر تمويني مدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

