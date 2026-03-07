قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تجديد ومنح اعتمادات «GAHAR» المبدئية لعدد من منشآت المنيا

«GAHAR»
«GAHAR»
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمحافظة البحيرة على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بعد استيفاء جميع معايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الوزارة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وجهودها المستمرة لتطوير خدمات الكلى ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم رعاية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

تجديد الاعتماد المبدئي لمركز أورام المنيا

وأشار إلى تجديد الاعتماد المبدئي لمركز أورام المنيا، مما يعزز جاهزية المنشأة لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق معايير الجودة، كما تم منح الاعتماد المبدئي لعدد من المستشفيات بمحافظة المنيا، وهي: مستشفى علاج الأورام بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

وأوضح «عبدالغفار» أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار تجهيز البنية الصحية بالمنيا استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تعد المنيا من أولى المحافظات المشمولة بها.

وأضاف أن المنشآت استوفت جميع متطلبات الاعتماد بعد تقييم شامل شمل كفاءة البنية التحتية، تطبيق سياسات مكافحة العدوى، الالتزام بمعايير سلامة المرضى، تطوير نظم الإدارة والحوكمة، ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وتؤكد الوزارة استمرار دعمها لتأهيل المنشآت الصحية بجميع المحافظات للحصول على الاعتماد، بهدف تعزيز مستوى الأداء وضمان استدامة جودة الخدمات، في إطار استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

وزارة الصحة أمراض الكلى الغسيل الكلوي البحيرة GAHAR معايير الجودة سلامة المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

اقتصادي: قرار الرئيس يضمن استقرار الأسعار ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا

صورة أرشيفية

من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟.. صراع ثلاثي

صورة أرشيفية

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل أول مستشفى للصحة النفسية تحصل على اعتماد GAHAR

بالصور

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد