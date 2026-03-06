قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تعلن اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على اعتماد الجودة الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لتكون أول منشأة تابعة للأمانة تحقق هذا الإنجاز.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد الوطنية يعكس التطور المستمر في منظومة خدمات الصحة النفسية، حيث استوفت كافة المعايير المؤسسية المتعلقة بنظم العمل الداخلية، وإجراءات سلامة المرضى، وتحسين كفاءة الأداء، لضمان تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير المهنية والعالمية.

أقسامًا متخصصة للطب النفسي للرجال والسيدات

وأكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المستشفى يضم أقسامًا متخصصة للطب النفسي للرجال والسيدات، وقسمًا لإزالة السموم وآخر لتأهيل مرضى الإدمان، بالإضافة إلى عيادات خارجية تشمل الطب النفسي للبالغين والأطفال والمراهقين، وطب الشيخوخة، وصحة المرأة، وصحة المجتمع وخفض الضرر، وعيادة الفيروسات، مع معامل تحاليل طبية شاملة.

وتؤكد الوزارة استمرار جهود تطوير منظومة الصحة النفسية، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتأهيلية، مع التوسع في تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع مستشفيات الأمانة على مستوى الجمهورية، التزامًا برؤية الدولة لتوفير حياة صحية آمنة وكريمة لكل المواطنين.

