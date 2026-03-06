قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
استهداف مطار البصرة الدولي باستخدام طائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

قبل العيد ولا بعده ... موعد تطبيق التوقيت الصيفي
قبل العيد ولا بعده ... موعد تطبيق التوقيت الصيفي
محمد غالي

يترقب العديد من المواطنين في مصر موعد انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي، في ظل عودة العمل بهذا النظام خلال السنوات الأخيرة لتنظيم استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الأطول.

قبل العيد ولا بعده ... موعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر

في أبريل 2023، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يقضي بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر.

وينص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، يتم تقديم الساعة القانونية في مصر 60 دقيقة عن التوقيت الرسمي.

قبل العيد ولا بعده ... موعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

بحسب القانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2026 مع نهاية يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، والتي توافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة لمدة ساعة واحدة.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026، ليعود بعدها العمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك ضمن النظام الذي يستمر تطبيقه لمدة 6 أشهر سنويا.

 نصائح قبل تغيير الساعة مع بدء التوقيت الصيفي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، ينصح باتباع عدد من الخطوات البسيطة لتجنب أي ارتباك في المواعيد اليومية أو التعاملات المختلفة، ومن أبرزها:

ضبط الساعات في الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي لتغيير التوقيت، أو التأكد من تفعيل خاصية التحديث التلقائي للوقت.
التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد وعدم حدوث أي خلل في المواعيد أو المعاملات.
مراجعة مواعيد العمل والدراسة بعد تعديل الساعة لتفادي أي اختلاف محتمل في الالتزامات اليومية.
الاستفادة من ساعات النهار الأطول في ممارسة الأنشطة الخارجية والرياضية.

قبل العيد ولا بعده ... موعد تطبيق التوقيت الصيفي

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

أكدت مجلس الوزراء المصري في تصريحات سابقة أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي يحقق عدة فوائد اقتصادية، من أبرزها:

ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استخدام الكهرباء.
الاستفادة من ساعات النهار الأطول.
تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في فترات المساء.

ويطبق نظام التوقيت الصيفي في نحو 70 دولة حول العالم، حيث يهدف إلى الاستفادة من الضوء الطبيعي لفترة أطول خلال اليوم، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق قدر من الكفاءة الاقتصادية.

التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي الشتوي التوقيت الصيفي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

ترشيحاتنا

لوتس

شركة لوتس تصنع سيارة دفع رباعي هجينة بوزن 5800 رطل

ريلمي Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد