قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يترقب العديد من المواطنين في مصر موعد انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي، في ظل عودة العمل بهذا النظام خلال السنوات الأخيرة لتنظيم استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الأطول.

قبل العيد ولا بعده ... موعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر

في أبريل 2023، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يقضي بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر.

وينص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، يتم تقديم الساعة القانونية في مصر 60 دقيقة عن التوقيت الرسمي.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

بحسب القانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2026 مع نهاية يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، والتي توافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة لمدة ساعة واحدة.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026، ليعود بعدها العمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك ضمن النظام الذي يستمر تطبيقه لمدة 6 أشهر سنويا.

نصائح قبل تغيير الساعة مع بدء التوقيت الصيفي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، ينصح باتباع عدد من الخطوات البسيطة لتجنب أي ارتباك في المواعيد اليومية أو التعاملات المختلفة، ومن أبرزها:

ضبط الساعات في الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي لتغيير التوقيت، أو التأكد من تفعيل خاصية التحديث التلقائي للوقت.

التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد وعدم حدوث أي خلل في المواعيد أو المعاملات.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة بعد تعديل الساعة لتفادي أي اختلاف محتمل في الالتزامات اليومية.

الاستفادة من ساعات النهار الأطول في ممارسة الأنشطة الخارجية والرياضية.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

أكدت مجلس الوزراء المصري في تصريحات سابقة أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي يحقق عدة فوائد اقتصادية، من أبرزها:

ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استخدام الكهرباء.

الاستفادة من ساعات النهار الأطول.

تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في فترات المساء.

ويطبق نظام التوقيت الصيفي في نحو 70 دولة حول العالم، حيث يهدف إلى الاستفادة من الضوء الطبيعي لفترة أطول خلال اليوم، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق قدر من الكفاءة الاقتصادية.