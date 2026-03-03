عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً

قال عضو في مجلس الخبراء ، إن اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً طويلاً.

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الثلاثاء ، أن أحد أعضاء مجلس الخبراء الإيراني، المكلف باختيار المرشد الجديد، قال إن اختيار خليفة لــ"علي خامنئي"، لن يستغرق وقتاً طويلاً.

وأعلنت إيران أول أمس الأحد ، عن خطط انتقالية في أعقاب مقتل خامنئي في هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك غير مسبوق في نطاقه.

وتشمل الخطط تشكيل مجلس قيادة مؤقت، يضم الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيهًا من مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة التي تشرف على التشريعات وتفحص المرشحين للانتخابات.

يعد الرئيس مسعود بيزشكيان، البالغ من العمر 71 عاماً، أحد الأعضاء الثلاثة في المجلس الانتقالي الذي يقود البلاد حتى يتم انتخاب قائد أعلى جديد.

تولى جراح القلب الإصلاحي الذي تحول إلى سياسي، منصبه في يونيو 2024 ، بعد وفاة سلفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.