الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
أخبار العالم

السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

الإمارات
الإمارات
محمود نوفل

أعلنت إمارة الفجيرة السيطرة على حريق منطقة الفجيرة للصناعات البترولية والعودة للعمل الاعتيادي بالمنطقة.

و تسببت شظايا اعتراض مسيّرة سقطت على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في إندلاع حريق.

وسابقا ؛ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز و148 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الهجمات التي شنتها إيران على الإمارات منذ يوم السبت الماضي إلى 174 صاروخًا باليستيًا و8 صواريخ كروز و689 طائرة مسيرة، ما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر استهدافًا من قبل طهران.

وأوضحت الإمارات أنها اعترضت 161 صاروخًا باليستيًا، وسقط 13 منها في البحر، و645 طائرة مسيرة، وسقطت الـ44 المتبقية داخل أراضيها، بالإضافة إلى جميع صواريخ كروز الثمانية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 68 آخرين، بحسب الوزارة.

وتمثل هذه الاعتراضات نسبة نجاح تتجاوز 90%، مدعومة بمنظومة الدفاع الجوي الإماراتية المتطورة "ثاد" (THAAD) إلى جانب صواريخ باتريوت الأمريكية.

الإمارات إمارة الفجيرة منطقة الفجيرة للصناعات البترولية صواريخ باتريوت الأمريكية

