رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام لبنان التام والنهائي بمخرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار.

وقال عون في تصريحات له : نؤكد على حفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في قرار السلم والحرب وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون وهو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه.

وأضاف عون: لبنان يعول كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت إلى جانبه وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الفراغ الرئاسي.

من جانبه ؛ ذكر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي: عار على الحكومة التي تحتج على مقاومة الاحتلال ولا تستفيد منها بينما تسكت على الاحتلال الإسرائيلي والذل والعار وتعمل ليل نهار للقضاء على قوة الوطن ولن تستطيع ذلك مهما قررت ومهما فعلت لأنه مخالف للوطنية والسيادة.

وأشار قماطي إلى أن هذه الحكومة هي الخارجة عن القانون الدولي الذي يتيح للشعوب مقاومة الاحتلال وهو قانون يعلو على كل السلطات المحلية وقراراتها وقوانينها.

وتابع قماطي: العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان كان محضرا وجاهزا ولا يحتاج إلى ذريعة وكان سيحدث عاجلا أم آجلا.

وأضاف قماطي: قدمنا كل التعاون والإيجابية في جميع الاستحقاقات الوطنية وسلمنا السلاح جنوب نهر الليطاني والتزمنا باتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارم.

وتابع: كانت النتيجة العدوان اليومي المستمر على وطننا ولم تستطع السلطة التوصل إلى أي إنجاز يتعلق بتحرير الأرض والأسرى ووقف الاستباحة وإعادة الإعمار.