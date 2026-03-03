قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي

عون
عون
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام لبنان التام والنهائي بمخرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار.

وقال عون في تصريحات له : نؤكد على حفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في قرار السلم والحرب وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون وهو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه.

وأضاف عون: لبنان يعول كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت إلى جانبه وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الفراغ الرئاسي.

من جانبه ؛ ذكر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي: عار على الحكومة التي تحتج على مقاومة الاحتلال ولا تستفيد منها بينما تسكت على الاحتلال الإسرائيلي والذل والعار وتعمل ليل نهار للقضاء على قوة الوطن ولن تستطيع ذلك مهما قررت ومهما فعلت لأنه مخالف للوطنية والسيادة.

وأشار قماطي إلى أن هذه الحكومة هي الخارجة عن القانون الدولي الذي يتيح للشعوب مقاومة الاحتلال وهو قانون يعلو على كل السلطات المحلية وقراراتها وقوانينها.

وتابع قماطي: العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان كان محضرا وجاهزا ولا يحتاج إلى ذريعة وكان سيحدث عاجلا أم آجلا.

وأضاف قماطي: قدمنا كل التعاون والإيجابية في جميع الاستحقاقات الوطنية وسلمنا السلاح جنوب نهر الليطاني والتزمنا باتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارم.

وتابع: كانت النتيجة العدوان اليومي المستمر على وطننا ولم تستطع السلطة التوصل إلى أي إنجاز يتعلق بتحرير الأرض والأسرى ووقف الاستباحة وإعادة الإعمار.

لبنان جوزاف عون حزب الله الاحتلال الإسرائيلي جنوب نهر الليطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

ترشيحاتنا

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

التعليم العالي

التعليم العالي: 6 مارس انطلاق الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لطلاب الجامعات بمشاركة 41 جامعة

عمرو عثمان

مدير صندوق المكافحة: العلاقة بين التوعية والوقاية من الإدمان تكاملية وتراكمية

بالصور

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد