تدخل جراحى ينقذ قدم مريض سكر من البتر بعد إصابتها بغرغرينا بالقناطر الخيرية| ما القصة؟

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استقبال مريض يعاني من غرغرينا بالإصبع الأول من القدم اليسرى، بمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود انسداد بشرايين الساق اليسرى، وذلك في استجابة سريعة تعكس جاهزية أقسام الطوارئ وكفاءة الفريق الطبي بالمستشفى.



وتابعت، أنه على الفور تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أُجري توسيع لشرايين الساق اليسرى باستخدام البالونات والقسطرة الطرفية، مع إعادة التروية الدموية للقدم، وذلك تحت مخدر موضعي وبدون تدخل جراحي، في خطوة ساهمت في إنقاذ القدم والحفاظ على حياة المريض، مشيرة إلى أن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ تعكسان مدى جاهزية المستشفى وكفاءة وتميز الفريق الطبي.



وأوضحت، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور سيد النحاس مدير عام المستشفي، وضم الفريق كلا من الدكتور مصطفى نجيب استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد أشرف أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وهند عبد الله أخصائية تمريض بالعمليات.