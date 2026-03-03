قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
تحقيقات وملفات

تدخل جراحى ينقذ قدم مريض سكر من البتر بعد إصابتها بغرغرينا بالقناطر الخيرية| ما القصة؟

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استقبال مريض يعاني من غرغرينا بالإصبع الأول من القدم اليسرى، بمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود انسداد بشرايين الساق اليسرى، وذلك في استجابة سريعة تعكس جاهزية أقسام الطوارئ وكفاءة الفريق الطبي بالمستشفى.


وتابعت، أنه على الفور تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أُجري توسيع لشرايين الساق اليسرى باستخدام البالونات والقسطرة الطرفية، مع إعادة التروية الدموية للقدم، وذلك تحت مخدر موضعي وبدون تدخل جراحي، في خطوة ساهمت في إنقاذ القدم والحفاظ على حياة المريض، مشيرة إلى أن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ تعكسان مدى جاهزية المستشفى وكفاءة وتميز الفريق الطبي.


وأوضحت، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور سيد النحاس مدير عام المستشفي، وضم الفريق كلا من الدكتور مصطفى نجيب استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد أشرف أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وهند عبد الله أخصائية تمريض بالعمليات.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الصحة والسكان بالقليوبية مستشفى القناطر الخيرية قسم الطوارئ

