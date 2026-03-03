هل يواصل الدولار رحلة الصعود بعد كسره حاجز الـ50 جنيهًا؟.. برلماني يجيب

شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، ليسجل في بعض البنوك 50 جنيها للبيع، لأول مرة منذ 8 أشهر، فيما استقر في البنك المركزى المصرى، 49.16 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

ويؤكد البعض أن ارتفاع سعر الدولار ، جاء متأثرًا بتداعيات الحرب الدائرة في إيران، والتي أدت إلى حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الصراع على سلاسل الإمداد والأسواق النفطية، ما انعكس سريعًا على حركة صرف العملات واستقرار الأسعار محليًا.

ارتفاع سعر الدولار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة



وعلق أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ،على تجاوز سعر الدولار حاجز الـ50جنيهًا لأول مرة منذ 8 شهور، متوقعا استمراره في الصعود خلال الفترة المقبلة إذا استمر التصعيد وتأثرت حركة الاستيراد والتصدير، ما ينعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

و أكد" زكريا" لـ" صدى البلد" أن سعر صرف الدولار اليوم ارتفع أمام معظم العملات العالمية، مستفيدًا من حالة القلق المالي العالمي الناتجة عن التوترات الإقليمية، بعد الحرب في إيران.



وأوضح عضو الشيوخ أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي عالمي، مع احتمالات تراجع النمو وارتفاع التضخم، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري مؤكدًا ضرورة متابعة تحركات السوق واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة أي تقلبات مفاجئة.