زوجة ضياء الميرغني تكشف عن حالته الصحية وسبب نقله لمستشفى آخر.. خاص

كشفت زوجة الفنان ضياء الميرغني عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تم نقله الى مستشفى آخر نتيجة إهمال فى رعايته الصحية من جانب المستشفى الذى دخله فى البداية.

وقالت زوجة الميرغني فى تصريح خاص لصدى البلد : حالة زوجي تتحسن وهو بخير حاليا بعد أن تم نقله الى مستشفى آخر ومن المتوقع أن يعود الى منزله غدا.

وعن سبب نقل زوجها ضياء الميرغني الى مستشفى آخر قالت: السبب فى نقله من مستشفى الى آخر هو ان المستشفى الذى كان نزيلا به لم يجد فيه الرعاية الطبية السليمة كما اننا لم نجد أطباء متخصصين لحالته الصحية حتى يمكن تشخيص الحالة، كما أن المستشفى يطالب فقط بأجره المادي دون تقديم خدمة طبية حقيقية لمرضاه، فضلا عن ان المستشفى يمد بعض وسائل الإعلام بمعلومات خاطئة وغير دقيقة عن حالته الصحية، حيث ترددت أنباء أنه يعاني من ازمة فى المخ وهو أمر غير دقيق.

وأشارت زوجة ضياء الميرغني الى ان زوجها يعاني من عدة أمور منها آلام فى الظهر والقدم وكنت حريصة على ان يكون هناك متخصصون يتابعون حالته الصحية حتى نقف على التشخيص السليم.

ضياء الميرغني يكشف تفاصيل يومه

يذكر أن موقع صدى البلد، التقى بالفنان القدير ضياء المرغني بمنزله، في لقاء خاص وحصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف ضياء الميرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي وزوجتي، وسر سعادتي هو الجمهور ولما الناس بتشوفني وتتصور معايا بحس بفرحة كبيرة وأنا لم أعتزل الفن وإن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم والجمهور وحشني والناس حافظة الإفيهات.

وتابع الميرغني: أنا بكيت في تكريمي بمهرجان نقابة المهن التمثيلية لأنه تكريم من النقابة مهم بالنسبة لي ولاني حسيت إن التكريم اتأخر بسبب مرضي وشوفت ترحاب الجمهور اللي كان وحشني وإن شاء الله ارجع اقدم أعمال واسعدهم.

وكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغيير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية تكمن في الموهبة، ولكن لابد من صقلها بالعلم”.