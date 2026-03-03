لأول مرة.. موسيقي تسابيح بانامل ثنائي العود في حفل الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، حفل في التاسعة مساء الجمعة ٦ مارس الموافق ١٦ رمضان ، علي مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية يقدم الثنائي برنامج فني مميز يتضمن مجموعة من روائع عمالقة الزمن الجميل منهم ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ، بالإضافة إلى باقة من أحدث مؤلفاتهما ولأول مرة موسيقي تحت عنوان "تسابيح" ل غسان اليوسف . ويختتمان الحفل بالعزف علي عود واحد .

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف ، وزوجته ع7جالمصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.