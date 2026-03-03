الخارجية الأردنية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنينا وأمننا واستقرارنا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما الصفدي من نائب رئيس الوزراء للعلاقات الدولية ووزير الخارجية في جمهورية مونتينيجرو إرفين إبراهيموفيتش، ووزير الشئون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، حيث بحثوا تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وآفاق استعادة الأمن والاستقرار.