الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
أخبار العالم

مفاجأة.. وكالة مهر الإيرانية: نجل المرشد الراحل مجتبى خامنئي بخير

نجل المرشد
نجل المرشد
محمود نوفل

أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلاً عن مصادر موثوقة، بأن مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل بخير ، ويتابع أوضاع شهداء العائلة ودراسة أمور البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة الفايننشال تايمز عن تفاصيل قالت إنها لعملية استخباراتية إسرائيلية طويلة الأمد مهّدت لغارة جوية استهدفت موقعًا قرب شارع باستور في طهران يوم السبت، وأسفرت، بحسب التقرير، عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووفقًا لمصادر نقلت عنها الصحيفة، اعتمدت العملية على اختراق واسع لكاميرات المراقبة المرورية في العاصمة الإيرانية منذ سنوات، حيث كانت الصور تُشفّر وتُنقل إلى خوادم داخل إسرائيل.

وإحدى الكاميرات وفّرت زاوية رؤية دقيقة لمجمع أمني يخضع لحراسة مشددة، ما أتاح مراقبة تحركات الحراس والسائقين المكلّفين بحماية كبار المسؤولين.

 وباستخدام خوارزميات متقدمة، جُمعت بيانات تفصيلية عن عناصر الفرق الأمنية، شملت عناوينهم ومساراتهم اليومية وساعات عملهم، في إطار ما يُعرف استخباراتيًا بـ“تحليل نمط الحياة”.

كما استخدمت إسرائيل أسلوب “تحليل الشبكات الاجتماعية” لتمشيط مليارات نقاط البيانات وتحديد مراكز اتخاذ القرار والعلاقات المؤثرة.

وبحسب التقرير، شملت الخطة تعطيل مكونات في عدد من أبراج الاتصالات قرب الموقع المستهدف، لمنع وصول تحذيرات لفريق الحماية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذا المستوى من المعرفة بطهران أتاح رصد أي تغير غير اعتيادي، ما ساهم في تنفيذ العملية بدقة عالية.

إيران المرشد الإيراني نجل المرشد الإيراني اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

دينا فؤاد

دينا فؤاد تخطف الأنظار على فيسبوك.. شاهد

مي عمر

منتج مسلسل الست موناليزا : مي عمر في الصدارة

ضياء الميرغني

زوجة ضياء الميرغني تكشف عن حالته الصحية وسبب نقله لمستشفى آخر.. خاص

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

