لوداع والدة زوجته.. نجل خامنئي يكسر حظر تشييع الجنازات.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ميثم خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء تشييع جثمان والدة زوجته التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وظهر ميثم خامنئي في مقطع الفيديو، وهو يجلس بجوار جثمان والدة زوجته، وسط حالة من البكاء والحزن عليها.





وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما ظهر في الفيديو من تجمع الكثير حول السيدة المتوفاة، في الوقت الذي حظرت فيه الحكومة التجمعات وإقامة مراسم العزاء والتأبين، كتدابير وقائية في مواجهة انتشار كورونا الجديد في البلاد





وكانت وكالة "إرنا" ذكرت اليوم الثلاثاء، أن والدة زوجة ابن علي خامنئي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "سيدة عزت هاموشي، والدة زوجة ميثم خامنئي ابن مرشد ​الثورة​ الإيرانية، توفيت في ​مستشفى​ بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه".





وأضافت الوكالة، أنه تم دفنها أمس الاثنين.



