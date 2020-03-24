لوداع والدة زوجته.. نجل خامنئي يكسر حظر تشييع الجنازات.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ميثم خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء تشييع جثمان والدة زوجته التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وظهر ميثم خامنئي في مقطع الفيديو، وهو يجلس بجوار جثمان والدة زوجته، وسط حالة من البكاء والحزن عليها.
وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما ظهر في الفيديو من تجمع الكثير حول السيدة المتوفاة، في الوقت الذي حظرت فيه الحكومة التجمعات وإقامة مراسم العزاء والتأبين، كتدابير وقائية في مواجهة انتشار كورونا الجديد في البلاد
وكانت وكالة "إرنا" ذكرت اليوم الثلاثاء، أن والدة زوجة ابن علي خامنئي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "سيدة عزت هاموشي، والدة زوجة ميثم خامنئي ابن مرشد الثورة الإيرانية، توفيت في مستشفى بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه".
وأضافت الوكالة، أنه تم دفنها أمس الاثنين.
وكانت إيران سجلت أمس الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد والتي وصل إلى 1812 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.
وفاة " عزت خاموشي" أم زوجة ميثم خامنئي نجل مرشد ايران خامنئي بسبب إصابتها بفيروس كورونا . pic.twitter.com/fbtIP5jzvX— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 23, 2020
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