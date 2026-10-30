الرئيس اللبناني يؤكد تضامن بلاده مع البحرين ويدعو إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون وقوف لبنان، رئيسًا وشعبًا، إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تناول الأوضاع في المنطقة عمومًا ودول الخليج خصوصًا، في ضوء التطورات الأخيرة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث دعا الرئيس عون إلى تعيين سفير لمملكة البحرين في لبنان، وإعادة تفعيل الخط الجوي بين البلدين، وعودة الطيران البحريني إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

من جهته، أكد العاهل البحريني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددًا على وقوف مملكة البحرين إلى جانب لبنان وشعبه.