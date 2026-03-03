التنمية المحلية: ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والموجة 28 لإزالة التعديات على رأس الأولويات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، و الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إجتماعاً اليوم الثلاثاء مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة .

اجتماع مع المحافظين

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة ، مشيدة بالجهود التى يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية فى ملفات التعاون المشتركة مع الوزارة والمحافظات وبصفة خاصة منظومة التقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات المهمة ، مؤكدة أن متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة على رأس أولويات العمل اليومي فى الوزارة والمحافظات ، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية من القيادة السياسية من خلال تقارير حول الموقف التنفيذي لتلك الملفات لتذليل أى عقبات لزيادة معدلات الإنجاز بها ودفع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات التي تم وضعها .

التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء بضرورة التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة فى المهد لأى متغيرات غير قانونية يتم رصدها من هيئة المساحة والرد عليها خلال 72 ساعة ومحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية فى حال عدم اتخاذ الاجراءات والقرارات المتبعة فى هذا الشأن ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة ستتابع مع المحافظين تحقيق المستهدفات التي تم وضعها فى المرحلة الثالثة للموجة الـ28 لإزالة كافة التعديات للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ، بالاضافة إلى ضرورة متابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة العمل فى التقنين للانتهاء من جميع الطلبات والرد علي المواطنين وتسليمهم العقود النهائية و الاسراع باجراءات الرفع المساحي والمتابعة مع مراكز الشبكات وهيئة المساحة بصورة دورية فى ظل وجود منظومة الكترونية محوكمة.

مستشار رئيس الجمهورية

من جانبه قدم الفريق أسامة عسكر، التهنئة للدكتورة منال عوض لثقة القيادة السياسية لتوليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الحكومة الجديدة ، متمنياً لها التوفيق والنجاح فى ملفات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ، كما تقدم بالتهنئة للمحافظين الجدد لتوليهم المسئولية و المحافظين القدامي لتجديد ثقة القيادة السياسية ، مشيداً بالجهود التي بذلتها الوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية بملف استرداد اراضى الدولة أو التقنين بما يساهم فى استداء حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين واسترداد الأراضي .

وأكد الفريق أسامة عسكر ، أن هناك متابعة وتقارير دورية يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية فيما يخص ملف التقنين واسترداد أراضى الدولة فى مختلف المحافظات وتقديم كل الدعم اللازم للمحافظات للانتهاء من ملف التقنين خاصة مع إنطلاق العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقديم الطلبات على المنظومة الجديدة والتى وصلت حوالى 86 ألف طلب .

التصدي لأى تقصير أو تراخي فى العمل من الموظفين المعنين سواء مخالفات البناء أو التعديات على الاراضى الزراعية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أهمية المتابعة الجيدة من المحافظين لكافة التفاصيل الاجرائية والفنية لتلك الملفات والتصدي لأى تقصير أو تراخي فى العمل من الموظفين المعنين سواء مخالفات البناء أو التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة أو التقنين والتصدي لأى تلاعب فى إجراءات التقنين أو تسعير الأراضى المطلوب تقنينها.

وشدد الفريق أسامة عسكر، على أنه لا تفريق فى أراضى وأملاك الدولة أو بيعها بأسعار متدنية وهناك متابعة لكافة التفاصيل الخاصة بهذا الملف المهم بما يساهم فى حصول الدولة على حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات فى هذا الشأن .

وتم استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة ، كما شهد الاجتماع مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات سواء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" أو مشروعات تنموية وخدمية أو طرحها للاستثمار وتعظيم الاستفادة منها فى تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

وتمت الإشارة إلى عدد من الضوابط والاشتراطات الخاصة بتشكيل لجان البت والتسعير والمعاينة وغيرها من اللجان الخاصة بتطبيق قانون التقنين بما يساهم فى سرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالمواطنين وتحرير العقود ، والإعلان عن اتاحة الشكاوي والمقترحات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، كما شهد الاجتماع عرضاً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الموقف العام للأراضى المستردة ولاية المحافظات ومنظومة المتغيرات المكانية وطلبات التقنين ، كما عرض المستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة عدد من الاجراءات اللازمة فيما يخص قانون اجراءت وقواعد التصرف في أملاك الدولة طبقاً للطلبات المرفوعة علي المنظومة وفقاً للقانون القديم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو القانون الجديد ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ .

وفى ختام اللقاء قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية بتكريم عدد من أعضاء لجنة استرداد الأراضى والمنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة للجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية فيما يخص ملفات التعاون مع الوزارة ودفع وتيرة العمل وهم العقيد وليد عطية عبده رئيس فرع التطبيقات وقواعد البيانات والمقدم محمد أحمد فوزي رئيس فرع الحصول على المعلومات والرائد أحمد غانم السيد المدير التنفيذى للمنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة والنقيب إيهاب سامى عبدالحميد نائب المدير التنفيذي للمنصة والنقيب محمد أشرف بقسم تأمين البيانات.