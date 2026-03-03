قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
قلوبنا معاك يا فنان.. تامر حسني يوجّه رسالة لـ هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد فبراير.. 1473 نشاطًا لدعم ملف السكان

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم الثلاثاء حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر فبراير 2026 فى إطار تحقيق الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023 .

الوحدة المركزية للسكان بالوزارة

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ رؤية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية ضمن جهود الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى دعم الوزارة تنفيذ 54 مبادرة محلية من خلال وحدات السكان بالمحافظات خلال عام 2026.

إطلاق مبادرة «رواد العمل السكاني» 

وأوضحت د.منال عوض أن خطة العام الجاري تتضمن إطلاق مبادرة «رواد العمل السكاني» على مستوى الجمهورية، لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في معالجة قضايا السكان والتنمية، وفق منهج علمي يعتمد على الرصد الميداني للمشكلات داخل المؤسسات التعليمية، وربطها بخطط التدخل المحلي.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى استمرار تنفيذ مبادرة «تحدث معه» للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز دور الرجل في تحمل المسؤولية داخل الأسرة، ودعم مفهوم الشراكة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتنظيم الأسرة والتنمية.

خطة المبادرات لعام 2026 تشمل 20 مبادرة للاستثمار في الثروة البشرية

وأضافت د.منال عوض أن خطة المبادرات لعام 2026 تشمل 20 مبادرة للاستثمار في الثروة البشرية، و11 مبادرة لمكافحة التسرب من التعليم والأمية ورفع وعي الطلاب بقضايا الصحة الإنجابية والسلوكيات الضارة، و14 مبادرة لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مساهمتها في سوق العمل، إلى جانب 5 مبادرات لخفض نسب الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، و5 مبادرات لرفع وعي المجتمع بعلاقة السكان بالتنمية، فضلًا عن مبادرة في مجال الحوكمة لدعم القيادات المحلية في تبني قضايا السكان.

وفيما يتعلق بمتابعة الأداء، كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن وحدات السكان نفذت خلال شهر فبراير 1473 نشاطًا تدريبيًا وتوعويًا وقوافل خدمية في 24 محافظة، استفاد منها 112 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، منهم 59 ألفًا بمحافظات الوجه القبلي، و42 ألفًا بالوجه البحري، و6.5 آلاف بالمحافظات الحضرية، و5 آلاف بالمحافظات الحدودية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تستهدف تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، وخفض معدلات المواليد والإنجاب المبكر، وزيادة سنوات الالتحاق بالتعليم، ومكافحة التسرب والأمية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب مواجهة العادات السلبية والعنف ضد المرأة وعمالة الأطفال والإدمان والتلوث البيئي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستكمال الإطار المؤسسي لوحدات السكان بالمحافظات، حيث بلغ عدد أعضاء الوحدات بدواوين عموم المحافظات 130 عضوًا، و7469 منسقًا بالوحدات المحلية، إضافة إلى 2132 لجنة تنسيق ومتابعة بالمراكز والقرى، فضلًا عن 1512 شابًا متطوعًا يعملون تحت مظلة المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء لدعم الجهود الميدانية.

وفي إطار بناء القدرات، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من بينها تدريب 43 منسقًا بمحافظة دمياط على إدارة البرنامج السكاني وإعداد المبادرات المحلية، إلى جانب تنظيم أسبوع تدريبي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لعدد من رؤساء وحدات السكان والمنسقين حول التخطيط الاستراتيجي وتحليل المؤشرات السكانية وإدراج المبادرات ضمن الخطط المحلية.

كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إصدار كتاب دوري لدعم تنفيذ مبادرة «أسبوع التوظيف» من خلال وحدات السكان بالمحافظات بالتعاون مع مديريات العمل والشباب والرياضة والمستثمرين ورجال الأعمال، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وخفض معدلات البطالة، مع استمرار دعم معارض تسويق المنتجات الحرفية للسيدات والاستعانة بوحدة «أيادي مصر» للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية في عمليات التسويق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة «صناع الخير»، لتنفيذ تدريبات ريادة الأعمال بمراكز المبادرة الرئاسية«حياة كريمة»، مشددة على أن تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية الشاملة.

