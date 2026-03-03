ظلال وديارنا.. موعد الطرح الجديد لشقق محدودي ومتوسطي الدخل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
أخبار البلد

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في امتلاك شقة من وزارة الاسكان، عن الطرح الجديد التي تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عنه، لشقق محدودي ومتوسطي الدخل 2026 عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة داخل عدد كبير من المدن الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي الطرح في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي تستهدف تلبية احتياجات مختلف الشرائح، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة وحدات سكنية ملائمة بنظم سداد ميسرة.

تفاصيل الطرح الجديد لشقق 2026

تعمل الوزارة حاليا على تجهيز نحو 37 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة المقبلة، تمهيدا لطرحها رسميا بعد عيد الفطر، وذلك ضمن خطة أوسع تستهدف تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية على مراحل متتالية.

ويهدف الطرح إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين، وتخفيف الضغط على السوق العقارية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة بأسعار تنافسية وآليات سداد مرنة.

المرحلة الجديدة من  ظلال  و ديارنا

ضمن الطرح المرتقب، تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروعي  ظلال  و ديارنا  المخصصين لفئة متوسطي الدخل، على أن يتم الحجز من خلال منصة مصر العقارية الإلكترونية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة تنفيذ 400 ألف وحدة.

وتتميز وحدات المشروعين بأنها كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 110 و125 مترا مربعا، مع تصميمات عصرية ومواقع متميزة داخل المدن الجديدة، بما يلائم احتياجات الأسر.

مقدم الحجز المتوقع

تشير التقديرات إلى أن مقدم حجز وحدات مشروع  ديارنا  قد يبلغ نحو 200 ألف جنيه، فيما يتوقع أن يصل مقدم حجز مشروع  ظلال  إلى نحو 250 ألف جنيه، على أن يتم الإعلان رسميا عن أنظمة التقسيط والتفاصيل النهائية ضمن كراسة الشروط.

  موعد طرح كراسة الشروط

من المنتظر أن تكشف وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة عن كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد، متضمنة أسعار الوحدات، وأنظمة السداد، والمساحات، وأماكن التنفيذ، وشروط التقديم.

ويمثل الطرح الجديد فرصة مهمة للراغبين في حجز شقق الإسكان 2026، في ظل التسهيلات المطروحة واستمرار الدولة في دعم قطاع الإسكان باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

