الموجة 15.. الحرس الثوري يتوعد بفتح أبواب الجحيم على أمريكا وإسرائيل

أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفذت الموجة الخامسة عشرة ضد أهداف للجيش الأمريكي في المنطقة، مشددا على أن أبواب الجحيم ستُفتح على أمريكا وإسرائيل.

وقال أحمد وحيدي المتحدث الرسمي ونائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني إن الحرس الثوري سيواصل مهامه بقيادة أحمد وحيدي، بكل قوّة ودون انقطاع.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عنه قوله إن قادة القوات والفيالق والوحدات القتالية سيثأرون لدماء "الشهداء" ويُلحقون "هزيمة نكراء" بأعداء إيران.

وأضاف نائيني أنه على "العدو" أن يتوقّع هجمات متواصلة، وأن "أبواب جهنم ستُفتَح على أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر"، مع تحديث الصواريخ.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، و"قواعد أمريكية في دول المنطقة".

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

