العراق .. مسيّرة تستهدف موقعاً عسكرياً أمريكيا ً في محيط مطار أربيل



أفادت وسائل إعلام بأن مسيّرة إستهدفت موقعاً عسكرياً أمريكيا ً في محيط مطار أربيل بكردستان العراق حيث شوهد تصاعد أعمدة الدخان.

وفي وقت لاحق ؛ تصدت الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مطار أربيل شمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.

و من جانبه، أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من ألف هدف في إيران في محاولة لتقويض قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيرة بأسرع وقت ممكن.

ومع ذلك، أكدت إيران ردها القوي، حيث أثار العدد الهائل من الهجمات وتنوع المواقع المستهدفة قلق المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر للصحيفة إن القادة العسكريين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق بشأن من يقود هذه الأسلحة في إيران ومن يسيطر عليها، خصوصًا في ظل تصاعد القتال.

وأضافت المصادر أن هناك مخاوف متزايدة داخل البنتاجون وبين بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الصراع قد يخرج عن السيطرة، مع استمرار القتال لأسابيع محتملة يزيد الضغط على مخزونات الدفاع الجوي الأمريكي.