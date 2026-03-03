بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة

لم يكن التعادل أمام زد مجرد نتيجة عابرة في مشوار الدوري المصري الممتاز بل فتح بابا واسعا من التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسط حديث عن تعديلات مرتقبة قد تطال بعض العناصر داخل المنظومة الفنية.

وكشفت مصادر خاصة أن ما تردد بشأن وجود تحركات رسمية لإجراء تغييرات داخل الجهاز الفني لا يتجاوز إطار الاجتهادات الإعلامية وأن إدارة الأهلي لم تناقش حتى اللحظة أي قرار يتعلق بإعادة تشكيل الطاقم المعاون أو إضافة أسماء جديدة.

موقف واضح من اسم عماد النحاس

وأثار الحديث عن إمكانية انضمام عماد النحاس العائد من تجربة الدوري العراقي تفاعلا واسعا خلال الساعات الماضية لكن المصدر أكد بشكل قاطع أن الأمر لم يطرح من الأساس داخل اجتماعات الإدارة ولم يتم التفكير فيه

الإدارة بحسب المصدر تقدر قيمة النحاس كاسم كبير سبق له قيادة الفريق في مرحلة صعبة ونجح في التتويج بالدوري المصري لكن ذلك لا يعني وجود نية حالية للاستعانة به داخل الجهاز الفني القائم

توروب صاحب القرار الفني

ويتمسك المدرب الدنماركي ييس توروب بصلاحياته الكاملة فيما يخص تشكيل جهازه المعاون ولا يوجد أي تدخل إداري في هذا الملف حتى الآن

ولم يطلب توروب رسميا ضم محلل أداء جديد رغم تداول بعض الأسماء في الكواليس وعلى رأسها طارق زياد محلل الأداء ومدرب الكرات الثابتة في منتخب فلسطين والذي نال إشادة فنية بالفعل لكن الأمر لم يتطور إلى خطوة عملية

ملف محلل الأداء بين العودة والتجديد

الفريق كان يضم محلل أداء مصريا هو أيمن محمد إلا أنه تم إبلاغه بعدم الحاجة إليه عقب تولي توروب المهمة الفنية وحتى اللحظة لم تصدر أي توصية رسمية من المدير الفني بإعادة النظر في هذا القرار

وتظل المناقشات الدائرة في إطار الاستماع وطرح الأفكار دون الوصول إلى قرار حاسم وهو ما يعكس رغبة توروب في تقييم الوضع بدقة قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على استقرار الفريق

تركيز كامل على أربع مواجهات حاسمة

بعيدا عن الجدل الدائر يضع الجهاز الفني كامل تركيزه على المرحلة المقبلة التي تحمل تحديات قوية تبدأ بمواجهتي المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري ثم الصدام المرتقب أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال أفريقيا

وتمثل هذه المباريات اختبارا حقيقيا لطموحات الأهلي هذا الموسم وهو ما يفسر تمسك الجهاز الفني بالاستقرار ورفض الانجراف وراء ردود الأفعال السريعة

رسالة هدوء من الإدارة

المشهد داخل القلعة الحمراء يعكس قدرا من الهدوء والثقة في الجهاز الفني الحالي مع تأجيل أي تقييم شامل إلى ما بعد انتهاء المرحلة الحالية من المنافسات

الأهلي لا يتحرك بدافع التعادل ولا يتخذ قرارات انفعالية بل يدرس كل خطوة بعناية حفاظا على استقرار الفريق في توقيت حساس من الموسم

وفي ظل ضغط المنافسات وتزاحم الاستحقاقات تبدو الكلمة الأخيرة لييس توروب الذي يفضل العمل في صمت وتركيز كامل حتى إشعار آخر