إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة

عماد النحاس
عماد النحاس

لم يكن التعادل أمام زد مجرد نتيجة عابرة في مشوار الدوري المصري الممتاز بل فتح بابا واسعا من التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسط حديث عن تعديلات مرتقبة قد تطال بعض العناصر داخل المنظومة الفنية.

وكشفت مصادر خاصة أن ما تردد بشأن وجود تحركات رسمية لإجراء تغييرات داخل الجهاز الفني لا يتجاوز إطار الاجتهادات الإعلامية وأن إدارة الأهلي لم تناقش حتى اللحظة أي قرار يتعلق بإعادة تشكيل الطاقم المعاون أو إضافة أسماء جديدة.

موقف واضح من اسم عماد النحاس

وأثار الحديث عن إمكانية انضمام عماد النحاس العائد من تجربة الدوري العراقي تفاعلا واسعا خلال الساعات الماضية لكن المصدر أكد بشكل قاطع أن الأمر لم يطرح من الأساس داخل اجتماعات الإدارة ولم يتم التفكير فيه

الإدارة بحسب المصدر تقدر قيمة النحاس كاسم كبير سبق له قيادة الفريق في مرحلة صعبة ونجح في التتويج بالدوري المصري لكن ذلك لا يعني وجود نية حالية للاستعانة به داخل الجهاز الفني القائم

توروب صاحب القرار الفني

ويتمسك المدرب الدنماركي ييس توروب بصلاحياته الكاملة فيما يخص تشكيل جهازه المعاون ولا يوجد أي تدخل إداري في هذا الملف حتى الآن

ولم يطلب توروب رسميا ضم محلل أداء جديد رغم تداول بعض الأسماء في الكواليس وعلى رأسها طارق زياد محلل الأداء ومدرب الكرات الثابتة في منتخب فلسطين والذي نال إشادة فنية بالفعل لكن الأمر لم يتطور إلى خطوة عملية

ملف محلل الأداء بين العودة والتجديد

الفريق كان يضم محلل أداء مصريا هو أيمن محمد إلا أنه تم إبلاغه بعدم الحاجة إليه عقب تولي توروب المهمة الفنية وحتى اللحظة لم تصدر أي توصية رسمية من المدير الفني بإعادة النظر في هذا القرار

وتظل المناقشات الدائرة في إطار الاستماع وطرح الأفكار دون الوصول إلى قرار حاسم وهو ما يعكس رغبة توروب في تقييم الوضع بدقة قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على استقرار الفريق

تركيز كامل على أربع مواجهات حاسمة

بعيدا عن الجدل الدائر يضع الجهاز الفني كامل تركيزه على المرحلة المقبلة التي تحمل تحديات قوية تبدأ بمواجهتي المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري ثم الصدام المرتقب أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال أفريقيا

وتمثل هذه المباريات اختبارا حقيقيا لطموحات الأهلي هذا الموسم وهو ما يفسر تمسك الجهاز الفني بالاستقرار ورفض الانجراف وراء ردود الأفعال السريعة

رسالة هدوء من الإدارة

المشهد داخل القلعة الحمراء يعكس قدرا من الهدوء والثقة في الجهاز الفني الحالي مع تأجيل أي تقييم شامل إلى ما بعد انتهاء المرحلة الحالية من المنافسات

الأهلي لا يتحرك بدافع التعادل ولا يتخذ قرارات انفعالية بل يدرس كل خطوة بعناية حفاظا على استقرار الفريق في توقيت حساس من الموسم

وفي ظل ضغط المنافسات وتزاحم الاستحقاقات تبدو الكلمة الأخيرة لييس توروب الذي يفضل العمل في صمت وتركيز كامل حتى إشعار آخر

