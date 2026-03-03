قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يعلن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي خلال 48 ساعة

الجيش الملكي
الجيش الملكي
عبدالله هشام

اقتربت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من اتخاذ قرارها النهائي بشأن عقوبات جماهير الأهلي والجيش الملكي بعد أحداث مباراة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

استمع الكاف إلى جميع الأطراف المعنية بأحداث الشغب التي رافقت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي ليصدر الحكم خلال 48 ساعة القادمة.

وتناول الكاف تفاصيل ما جرى خلال اللقاء الذي شهد أعمال جماهيرية غير رياضية، على أن يتم الإعلان عن القرارات والأحكام النهائية خلال 48 قبل انطلاق مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

رد الجيش الملكي على الأهلي

وكشفت تقارير صحفية مغربية تفاصيل رد مسؤولي نادي الجيش الملكي خلال جلسة الاستماع التي عقدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن أزمة مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة المنتخب المغربية، فإن إدارة الجيش الملكي قدمت ردًا تفصيليًا تضمن انتقادات لتقرير مراقب المباراة، معتبرة أنه لم يعكس بدقة ما شهدته المواجهة من أحداث.

وأشارت إلى أن تسجيلات مصورة توثق، بحسب روايتها، قيام جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات مياه تجاه لاعبي الفريق المغربي، ما أدى إلى إصابة المهاجم حمودان، فضلًا عن تعرض جماهير الجيش الملكي للرشق داخل المدرج المخصص لها.

وأكد النادي أن هذه الوقائع لم تُذكر بوضوح في تقرير المراقب، ملمحًا إلى احتمال تعرضه لضغوط أثناء إعداد التقرير.

وانتقد مسؤولو الفريق ما وصفوه بضعف الإجراءات الأمنية، خاصة خلال خروج اللاعبين بين شوطي اللقاء، حيث واجهوا صعوبات في الوصول إلى أرض الملعب بسبب المقذوفات.

وتطرق الرد كذلك إلى حصول لاعبي الجيش الملكي على أربع بطاقات صفراء، معربين عن استغرابهم من القرارات التحكيمية، ومشيرين إلى أن الأجواء المشحونة أثرت نفسيًا على اللاعبين، إضافة إلى ما وصفوه بتساهل الطاقم التحكيمي مع لاعبي الأهلي.

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والجيش الملكي الأهلي ضد الجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

سفير مصر في بيروت

سفير مصر في بيروت: اللجنة الخماسية ترفض أي إجراء ينتقص من سيادة لبنان

الإمارات

السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد الفوري لإجلاء مواطنيه من إيران عند الحاجة

وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد لإجلاء مواطنيه من إيران

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد