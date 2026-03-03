الأنبا مارتيروس يلتقي كهنة قطاع شرق السكة الحديد بمهمشة

عقد الآباء كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد، اجتماعهم الدوري في مقر نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، بكنيسة السيدة العذراء بمهمشة، بحضور نيافته.

مجمع كهنة

وتضمن اللقاء محاضرة ألقاها نيافته بعنوان "دراسة في اسم يهوه في العهد القديم"، كما ناقش اللقاء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية انتظام اللقاءات الدورية بين الآباء الكهنة لما لها من دور في توحيد الرؤية الرعوية، وتبادل الخبرات، ومتابعة احتياجات الخدمة بما يسهم في دعم العمل الكنسي وتحقيق رسالة الكنيسة في القطاع.