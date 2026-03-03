وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف

أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمسلسل اثنين غيرنا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت وزيرة التضامن : كلمة بحبك عقد، النظرة عقد، الوعد بالجواز عقد، من الآخر كلمة شرف، برافو المخرج العبقري خالد الحلفاوي تفكر الشباب يعني إيه وعد ويعني إيه كلمة وتفكرنا بمشهد عبقري للعظيم أحمد زكي، الكلمة عقد خالد الحلفاوي برافو.

مسلسل اتنين غيرنا

اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.