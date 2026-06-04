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بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، بجميع المحافظات، وتفعيل غرف العمليات لتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك في اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، وتعزيز جهود دعم المزارعين، وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.

منظومة دعم الأسمدة الآزوتية تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية والتوزيعية


ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة، أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن منظومة دعم الأسمدة الآزوتية تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية والتوزيعية، مشيرا إلى أن إمدادات المصانع الموردة للأسمدة مستمرة بشكل منتظم وضمن التدفقات المقررة لقطاعات التوزيع، لافتا الى أنه تم صرف ما يقرب من نحو مليون شكارة أسمدة، حتى تاريخه، وجارى استكمال صرف باقي المقررات السمادية للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية لضمان استقرار الموسم الزراعي الصيفي.


ومن ناحيته تابع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية للمديريات، تنفيذ تكليفات وتعليمات وزير الزراعة، لكافة لمديريات بجميع المحافظات، لضمان انتظام وسرعة صرف الأسمدة الآزوتية المدعمة، كما تابع إجراءات صرف الأسمدة لمزارعي محافظات وجه بحري ووجه قبلي، مؤكدًا أن عمليات الصرف تسير بانتظام ووفقًا للإجراءات القانونية والإدارية السليمة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه.


وأوضح "شطا" أن أسعار الأسمدة ثابتة ولم تشهد أي تغيير وفقًا لآخر تحديث لها، مشيرًا إلى أن المزارعين يقومون باستخدام "كارت الفلاح" الذكي لصرف المقررات السمادية الخاصة بالمحاصيل الصيفية المختلفة، والتي تشمل: القصب، الأرز، الذرة الشامية، فضلا عن الخضر.
وشدد على أن عمليات السداد تتم بالقيمة المقررة رسميًا دون أي زيادات أو مصاريف إضافية.
 

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