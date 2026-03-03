ألفت إمام : أجرت منزلي بسبب ضائقة مالية تعرضت لها

أكدت الفنانة ألفت إمام تعرضها الى أزمة فى مرحلة من حياتها مما دفعها الى تأجير منزلها لتوفير مصدر ثابت وقامت بالعيش فى منازل أقاربها.

وقالت ألفت إمام، خلال لقاءها في برنامج «بين السطور» المذاع عبر قناة قناة TEN، إن هذه الفترة الصعبة مرت فيها بضائقة مالية قوية، وبرغم من ذلك ساهمت هذه الفترة فى صقل شخصيتها وجعلتها أكثر صلابة واعتمادًا على نفسها، مشيرة إلى أن التجارب الصعبة كانت لها دور كبير في بناء شخصيتها وتحمل المسؤولية.

ألفت إمام تتعرض للإغماء

حلت الفنانة ألفت إمام كضيفة خلال برنامج بين السطور تقديم الاعلامية يمني بدراوي المذاع علي قناة ten ، لتتحدث عن أعمالها الفنية وكواليس علاقتها بوالدها ووالدتها .

كشفت الفنانة ألفت إمام عن تعرضها للإغماء خلال تصوير أحد أعمالها الفنية في شهر رمضان، موضحة أن الإرهاق الشديد مع الصيام وساعات العمل الطويلة تسببا في فقدانها الوعي داخل موقع التصوير، وأكدت أنها رفضت في البداية التوقف عن العمل، إلا أن فريق العمل أصر على حصولها على راحة حرصًا على سلامتها.