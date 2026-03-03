قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه كانت هناك محاولات للاعتداء على مطار حمد الدولي وكلها باءت بالفشل.

وقال الأنصاري، في تصريحات له: “لا يوجد أي اتصال مع إيران”.

وأضاف: “الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل استهداف كامل للأراضي القطرية”.

وبيّن أن هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا.

وتابع: “أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق في الدولة لحين انتهاء الأزمة”.

وأشار إلى أن هناك عددا من العالقين في سفن سياحية وتم تأمينهم.

واختتم قائلا: “مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدينا لم تستنفد على الإطلاق، واحتياطاتنا تكفي للتعامل مع الخطر القائم”.