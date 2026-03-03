قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمرو رمزي: شخصية يحيى موسى فى رأس الأفعى تمثل تحديا لي

عمرو رمزي
عمرو رمزي
أحمد إبراهيم

تحدث الفنان عمرو رمزي، عن مشاركته في مسلسل رأس الأفعى من خلال شخصية الإرهابي يحيى موسى، مؤكدًا أن تجسيده لهذه الشخصية يمثل تحديًا خاصًا في مسيرته الفنية.

عمرو رمزي يتحدث رأس الأفعى 

وأوضح رمزي، في تصريحات إذاعية، أنه شعر بالرهبة فور عرض الدور عليه، نظرًا لاختلاف الشخصية وحساسيتها والمسؤولية الكبيرة التي تحملها.

وأضاف أن المخرج محمد بكير أخبره منذ البداية بأن الدور رهان كبير، وهو ما اعتبره حافزًا قويًا له، خاصة أنه يميل بطبعه إلى التحديات والمغامرات الفنية.

وأشار إلى أن حبه للأعمال التي توثق التاريخ الحديث لمصر كان من أبرز أسباب تحمسه للمشاركة في المسلسل، لافتًا إلى أن أجواء العمل اتسمت بالاحترافية العالية، سواء من المخرج ومدير التصوير أو جميع الفنانين وضيوف الشرف.

وعن تحضيراته للشخصية، أكد رمزي أنه اعتمد على متابعته الدقيقة للأحداث وقراءته المستمرة للأخبار والتفاصيل السياسية، خاصة في ظل دراسته بكلية الحقوق، ما ساعده على فهم أبعاد الشخصية بشكل أعمق.

كما أشاد بكتابة السيناريست هاني سرحان، مؤكدًا أنه رسم الشخصيات بدقة شديدة وجعلها قريبة من الواقع، مشيدًا أيضًا بأداء الوجوه الجديدة التي ظهرت في العمل، والتي أثبتت احترافيتها وقدرتها على لفت الأنظار بقوة.

