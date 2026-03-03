متّى بشاي: المخزون الاستراتيجي يضمن استقرار السوق المصرية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرية تتمتع بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع جاهزية منظومة الإمداد في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن معدلات التخزين بالصوامع والشون المطورة تسير بانتظام وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع متابعة دورية لحالة التخزين للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل نسب الفاقد، مشيرًا إلى توافر احتياطات مطمئنة من السلع الاستراتيجية، تشمل السكر، والزيوت، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، بما يضمن استقرار المعروض في الأسواق لفترات ممتدة.

وأشار إلى أن الدولة، ممثلة في وزارتي التموين والزراعة، رفعت درجة الاستعداد القصوى في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد عالميًا، مؤكدًا أن التوسعات التي شهدتها الطاقات التخزينية خلال السنوات الماضية عززت قدرة الدولة على إدارة الاحتياطي الاستراتيجي بكفاءة أعلى مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تديران منظومة مرنة للاحتياطي الاستراتيجي قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات، مع وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان استمرار تدفق السلع ومنع حدوث أي اختناقات في السوق، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويحمي المستهلك من تداعيات الأزمات الخارجية.

وأكد بشاي عدم وجود زيادات سعرية مرتبطة بالأحداث الراهنة، مشددًا على انتظام عمليات ضخ السلع في الأسواق، وداعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

ولفت إلى تكثيف الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح السلع الأساسية ضمن معارض «أهلاً رمضان»، بخصومات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، في إطار جهود الحكومة للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار سعري مستدام.