قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة واتحاد الصناعات يطلقان خطة شاملة لحل تحديات القطاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء الغرف الصناعية، بحضور الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل دعمها وتعزيز تنافسيتها.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الصناعات ولقاءات قطاعية لكل غرفة، إلى جانب جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية لرصد التحديات على الطبيعة والاستماع للمصنعين مباشرة، بهدف صياغة قرارات عملية وسريعة تلبي احتياجات القطاع وتدعم الاستثمار المحلي.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تراجع حاليًا استراتيجيتها لتنمية الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتلبي احتياجات السوق، مؤكداً أن تكامل الرؤى بين الوزارة والاتحاد يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة.

وكشف الوزير عن نهج جديد في تمويل المشروعات الصناعية من خلال تدشين صناديق استثمارية صناعية مستدامة، لتعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل نحو المشروعات الواعدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تبني استراتيجية القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والتركيز على المزايا النسبية لكل محافظة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي عن تقدير اتحاد الصناعات لحرص الوزارة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى دور الاتحاد في دعم وحل مشكلات القطاع الصناعي، وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تطوير 21 غرفة صناعية لتلبية احتياجات المصنعين ومواكبة التحديات المحلية والعالمية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم تحديات الغرف الصناعية، والتي تشمل المناطق الصناعية، تطبيق بعض مواد قانون العمل، التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة، مخاطر الصادرات إلى إفريقيا، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، اعتماد معامل الاختبار دوليًا، شمول جميع القطاعات الصناعية بالمبادرات التمويلية، وتوفيق أوضاع المصانع داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة مشتركة بين الوزارة واتحاد الصناعات لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الأعضاء والوزارة، بما يحقق السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية ويعزز بيئة الأعمال في القطاع.

الصناعه وزير الصناعه تحديات الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

سفير مصر في بيروت

سفير مصر في بيروت: اللجنة الخماسية ترفض أي إجراء ينتقص من سيادة لبنان

الإمارات

السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد الفوري لإجلاء مواطنيه من إيران عند الحاجة

وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد لإجلاء مواطنيه من إيران

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد