مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026.. خبير تربوي يقدم 10 نصائح للطلاب

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، لطلاب الثانوية العامة، أنه مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، توجد بعض النصائح للطلاب لتحقيق النجاح والتفوق، وهي :

تقليل القلق والابتعاد عن التفكير في النتيجة، والتركيز فقط على بذل الجهد وأداء الطالب ما هو مطلوب منه، وتذكره أن كل يوم يمر هو اقتراب من تحقيق الحلم والفرح.

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وتناول الطعام الصحي، وتجنب التشتت الرقمي.

استذكار جميع المواد الدراسية؛ فلا يمكن تحقيق النجاح أو التفوق في الثانوية العامة دون مذاكرة كل المواد أو إهمال أي مادة.

الحرص على مذاكرة المواد خارج المجموع، وخاصة اللغة الأجنبية الثانية؛ لأنها تتسبب في دخول كثير من الطلاب الدور الثاني رغم نجاحهم في جميع المواد الدراسية الأساسية.

إعطاء أولوية لمذاكرة المواد الصعبة أو المواد التي تأخر الطالب في استذكارها (حتى لو لم تكن صعبة).

إعطاء أهمية خاصة لمادتي اللغة العربية (80 درجة) واللغة الأجنبية الأولى (60 درجة)، حيث تمثلان نحو 44% من المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة في جميع الشعب.

مذاكرة المواد الدراسية لمرة واحدة لا تكفي لتحقيق النجاح والتفوق، بل لا بد من مراجعة كل مادة أكثر من مرة حتى يتم إتقان تفاصيلها المختلفة، خاصة أن أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل 85% من أسئلة الامتحان تأتي غالبًا في تفاصيل كل مادة.

وضع خطة للانتهاء من مذاكرة جميع المواد الدراسية قبل منتصف شهر مارس أو نهايته، والبدء في المراجعات بعد ذلك التاريخ.

حل النماذج الامتحانية وامتحانات السنوات السابقة؛ وكذلك الحرص على حل النماذج الاسترشادية التي تتيحها الوزارة في المقررات المختلفة، لمعرفة شكل الامتحانات والتدريب عليها.

الوعي بأن الغرض من حل النماذج الاسترشادية والامتحانية ليس مجرد الحصول على درجة فيها، بل التعرف على نقاط القوة والضعف في كل مادة، ومن ثم إعادة مذاكرة الأجزاء التي أخفق الطالب في الإجابة عن أسئلتها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026، أما موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026