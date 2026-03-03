قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026.. خبير تربوي يقدم 10 نصائح للطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، لطلاب الثانوية العامة، أنه مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، توجد بعض النصائح للطلاب لتحقيق النجاح والتفوق، وهي :

  • تقليل القلق والابتعاد عن التفكير في النتيجة، والتركيز فقط على بذل الجهد وأداء الطالب ما هو مطلوب منه، وتذكره أن كل يوم يمر هو اقتراب من تحقيق الحلم والفرح.
  • تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وتناول الطعام الصحي، وتجنب التشتت الرقمي.
  • استذكار جميع المواد الدراسية؛ فلا يمكن تحقيق النجاح أو التفوق في الثانوية العامة دون مذاكرة كل المواد أو إهمال أي مادة.
  • الحرص على مذاكرة المواد خارج المجموع، وخاصة اللغة الأجنبية الثانية؛ لأنها تتسبب في دخول كثير من الطلاب الدور الثاني رغم نجاحهم في جميع المواد الدراسية الأساسية.
  •  إعطاء أولوية لمذاكرة المواد الصعبة أو المواد التي تأخر الطالب في استذكارها (حتى لو لم تكن صعبة).
  •  إعطاء أهمية خاصة لمادتي اللغة العربية (80 درجة) واللغة الأجنبية الأولى (60 درجة)، حيث تمثلان نحو 44% من المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة في جميع الشعب.
  •  مذاكرة المواد الدراسية لمرة واحدة لا تكفي لتحقيق النجاح والتفوق، بل لا بد من مراجعة كل مادة أكثر من مرة حتى يتم إتقان تفاصيلها المختلفة، خاصة أن أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل 85% من أسئلة الامتحان تأتي غالبًا في تفاصيل كل مادة.
  •  وضع خطة للانتهاء من مذاكرة جميع المواد الدراسية قبل منتصف شهر مارس أو نهايته، والبدء في المراجعات بعد ذلك التاريخ.
  • حل النماذج الامتحانية وامتحانات السنوات السابقة؛ وكذلك الحرص على حل النماذج الاسترشادية التي تتيحها الوزارة في المقررات المختلفة، لمعرفة شكل الامتحانات والتدريب عليها.
  •  الوعي بأن الغرض من حل النماذج الاسترشادية والامتحانية ليس مجرد الحصول على درجة فيها، بل التعرف على نقاط القوة والضعف في كل مادة، ومن ثم إعادة مذاكرة الأجزاء التي أخفق الطالب في الإجابة عن أسئلتها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026، أما موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

المتهم

رفضت تدفع فلوس.. القبض على سايس تعدى على سيدة بالضرب فى بنى سويف

أرشيفية

حادث مؤلم.. قطار يدهس سيدة وطفليها في البدرشين

المتهمين

القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية بالغربية

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد