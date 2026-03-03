الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية أن قوات الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 186 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه البلاد منذ بدء الهجوم الإيراني.

وأشارت الدفاع الإماراتية في بيان لها إلى أنه تم تدمير 172 صاروخًا.

وذكرت الوزارة الإماراتية أنه سقط 13 صاروخًا في البحر، وسقط صاروخ باليستي واحد على الأراضي الإماراتية.

وفي وقت لاحق ؛ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشددًا على أن أمن دولة الإمارات خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.



وأوضح المتحدث أن دولة الإمارات تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المنظومات الدفاعية والقدرات العسكرية التي تمكنها من التصدي لأي تهديدات جوية، مؤكدًا أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن خطط الدفاع الجوي يتم تحديثها بشكل مستمر وفقًا لأعلى المعايير العسكرية، بما يضمن الحفاظ على أمن المجال الجوي وحماية المنشآت الحيوية.

أمن الإمارات أولوية لا تقبل التهاون



وشدد المتحدث على أن دولة الإمارات لن تقبل بأي مساس بأمنها أو استقرارها، مؤكدًا أن حماية الوطن والمواطنين تأتي في مقدمة أولويات القيادة.

وأضاف أن القوات المسلحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل متابعة المستجدات الإقليمية والدولية، وتتخذ ما يلزم من إجراءات احترازية لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.