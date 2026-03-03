قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم

صاروخ باليستي -أرشيفي
صاروخ باليستي -أرشيفي
محمود نوفل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية أن قوات الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 186 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه البلاد منذ بدء الهجوم الإيراني.

وأشارت الدفاع الإماراتية في بيان لها إلى أنه تم تدمير 172 صاروخًا.

وذكرت الوزارة الإماراتية أنه سقط 13 صاروخًا في البحر، وسقط صاروخ باليستي واحد على الأراضي الإماراتية.

وفي وقت لاحق ؛ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشددًا على أن أمن دولة الإمارات خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.


وأوضح المتحدث أن دولة الإمارات تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المنظومات الدفاعية والقدرات العسكرية التي تمكنها من التصدي لأي تهديدات جوية، مؤكدًا أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن خطط الدفاع الجوي يتم تحديثها بشكل مستمر وفقًا لأعلى المعايير العسكرية، بما يضمن الحفاظ على أمن المجال الجوي وحماية المنشآت الحيوية.

أمن الإمارات أولوية لا تقبل التهاون
 

وشدد المتحدث على أن دولة الإمارات لن تقبل بأي مساس بأمنها أو استقرارها، مؤكدًا أن حماية الوطن والمواطنين تأتي في مقدمة أولويات القيادة.

وأضاف أن القوات المسلحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل متابعة المستجدات الإقليمية والدولية، وتتخذ ما يلزم من إجراءات احترازية لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

الإمارات وزارة الدفاع الإماراتية صاروخ باليستي المنظومات الدفاعية القوات المسلحة الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

أشرف داري

ناقد رياضي يثير الجدل بعد إعارة أشرف داري

خالد جلال

تعرف علي جهاز الإسماعيلي الجديد خلفا لطارق العشري

كرة طائرة

مواعيد مواجهات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد